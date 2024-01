Perla non va d’accordo con il congiuntivo e il GF corregge un suo errore in una clip

Al Grande Fratello Perla è andata letteralmente in tilt in queste ore dopo che ha scoperto qualcosa di alquanto misterioso. Lei e gli altri ... (caffeinamagazine)

Ma per l'ex ministro questa scelta è stata fatta 'per la curva,squadra'. Lotito allora risponde: 'Ma siccome è stato un punto di riferimento, c'ha un modo de fare...'. Dopo queste parole ...si sa nulla della sua vita privata. Ne è così gelosa da custodirla con tanta segretezza o ... 13 anni, che custodisco come unarara e un uomo meraviglioso che rifugge il plateale. Credo sia ...Weekend enogastronomico tra i borghi dell'Emilia Romagna più belli e ricchi di storia, sapori e tradizioni da scoprire una a una ..."Una perla alla Maradona, alla Zico. E' il bello del calcio", ammette l'allenatore del Cagliari. "Il Frosinone nel secondo tempo ha spinto tanto e noi non avevamo giocatori per attaccare gli spazi in ...