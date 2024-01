Perché sono deluso dalla risposta Ue agli attacchi Houthi Parla Elliott Abrams

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) La decisione dell’amministrazione Biden di reinserire glinella lista dei Specially Designated Global Terrorist, come aveva deciso l’amministrazione precedente, quella Trump, è “una mossa a metà”. A dirlo a Formiche.net è, che nell’amministrazione Trump è stato rappresentante speciale per l’Iran e il Venezuela. Oggi è senior fellow presso il Council on Foreign Relations di Washington. In passato ha ricoperto, tra i molti incarichi, quello di vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente George W. Bush, supervisionando la politica mediorientale alla Casa Bianca. Come mai è una mossa parziale? Gliora nella lista dei Specially Designated Global Terrorist ma non in quella delle organizzazioni terroristiche (Foreign Terrorist Organization). Sembra che ...