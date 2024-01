Perché Popovic al Milan è saltata

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il futuro di Matijasi colora di azzurro. Azzurro Napoli, che con un blitz in un hotel dio ha affondato il colpo per strappare...

Il blitz del Napoli in un hotel di Milano è stato decisivo per strappare il sì di Matija Popovic . Dopo la trattativa saltata con... (calciomercato)

, al Napoli serve un partner: la situazione Il non può chiudere l'affare da soloha terminato gli slot per tesserare in questa stagione gli extra comunitari. La spalla trovata da De ...Dopo le visite mediche con il Napoli,sembrava a un passo dal trasferimento al Frosinone in prestito secco: saltata la trattativa proprioil club giallazzurro non ha la possibilità di tesserare un giocatore extracomunitario.