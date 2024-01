Perché Dorothea Wierer non farà la mass start di Anterselva | forfait dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una decisione saggia.non sarà al via delladi, tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La campionessa altoatesina, dopo il secondo posto di ieri ottenuto nella staffetta mista con Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, ha deciso di non prendere parte alla prova con partenza in linea di quest’oggi, in programma alle 14.45. “Doro” infatti desidera preservarsi per i prossimi Mondiali di Nove Mesto, considerando le difficoltà affrontate nel corso della stagione. L’azzurra, infatti, è stata costretta a saltare diverse gare per malanni di varia natura. Di conseguenza, la priorità perè quella di prepararsi per essere in forma in vista della rassegna iridata. “Graziee tutto il team Italia. E’ stato ...