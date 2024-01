Perché Claudio Baglioni si è ritirato | fan spiazzati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 gennaio 2024) A sorpresa, il cantautore romanoannuncia il ritiro per il 2026 durante la conferenza stampa di “Atuttocuore”.annuncia il ritiro nel 2026 in conferenza stampa – ilcorrieredellacitta.comAnnuncio shock dinella giornata di ieri pomeriggio, sabato 20 gennaio 2024. Il cantautore durante la conferenza stampa del tour musicale “Atuttocuore”, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalle scene musicali e pubbliche nei prossimi 1000 giorni. L’autore romano ha infatti preannunciato di voler smettere di fare musica entro la fine del 2026.si ritira dalle scene musicali nel 2026 Il cantautore in conferenza stampa ha motivato la scelta di volersi congedare dalle scene pubbliche, soprattutto ...