Pensioni | detrazioni familiari a carico | domanda all' Inps entro il 12 febbraio Chi può e deve farla

... cantina, ecc.); solo redditi esenti , ad esempiodi guerra e alcune rendite Inail. ...e deduzioni in dichiarazione dei redditi 2024 Abbiamo visto quali sono i redditi da inserire ...... compresein busta paga per figli a carico e assegni familiari, ci sono ancora famiglie ... titolari die prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori ...I pensionati che abbiano già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 ...Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi. Il trattamento integrativo , noto come bonus 100 euro in busta paga ...