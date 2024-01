Paura per Taylor Swift | arrestato uno stalker che tentava di entrare nella sua abitazione

(Di domenica 21 gennaio 2024)sta vivendo un momento magico, ma anche lei deve fare i conti con i lati negativi della popolarità e del successo. La cantante, che nell’anno appena concluso ha messo a segno moltissimi record e visto il suo patrimonio notevolmente cresciuto, è infatti perseguitata da uno. Stando ad un rapporto della polizia di New York, l’uomo sarebbe statoproprio mentredinell’della star., che probabilmente non si trovava a casa in quel momento, non ha riportato alcun danno.unofuori dalla suaBrutta avventura per. La polizia di ...

...laAd agitare la popolazione tedesca sono le rivelazioni diffuse sulla stampa nei giorni scorsi secondo cui i rappresentanti dell'estrema destra tedesca avrebbero discusso di recente piani...... la 51enne italiana era stata più volte aggredita e picchiata dall'uomo, e pur avendo fatto diversi accessi in ospedaleessere curata, non aveva mai denunciato le violenze subitedi ...Da Taylor Swift a Sharon Stone, le star vittime di stalking Proprio come nel film Bodyguard, in cui Whitney Houston assoldava Kevin Costner per proteggersi da un maniaco che la perseguitava, ...L'ex tronista racconta, per la prima volta, della malattia rara che lo ha colpito, del periodo in ospedale e delle cure.