Parla il fratello di Sarah Scazzi | «Io Misseri non lo perdono»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) Claudiomaggiore di, oggi ha 38 anni e vive nel varesotto. Al Corriere della Sera, in vista della scarcerazione di zio Michele, condannato a otto anni per la soppressione del cadavere di sua sorella, dichiara: «Per lui non nutro rancore, ma non potrò mai perdonarlo». Quando incrocerò di nuovo il suo sguardo – spiega – credo che proverò indifferenza». E ancora: «Se avesse chiamato i soccorsi quando ha trovato mia sorellanel garage forse non sarebbe volata in cielo quel maledetto 26 agosto del 2010».uscirà per buona condotta e a causa della norma svuota carceri. «È ciò che gli ha concesso la legge – sottolinea Claudio – Gli avvocati in questi anni ci avevano avvertito: prima o poi uscirà. Piano, piano, ci siamo preparati mentalmente a ...