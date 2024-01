Papa | A soffrire la mancanza di pace sono sempre i bambini

... i primi ala persistenza della guerra. 'Penso ai piccoli, ai tantissimi bambini feriti e uccisi, a quelli privati di affetti, di sogni e di futuro', ha affermatoFrancesco. Le ultime ...... Israele e Ucraina, i bimbi soffrono più di tutti" Ilinvoca nuovamente preghiera per la pace in Israele, Palestina, Ucraina. 'Non stanchiamoci di pregare', dice il POntefice, 'ala ...Così Papa Francesco al termine della recita dell’Angelus in piazza San Pietro. GUERRE. PAPA: A SOFFRIRE SEMPRE I PIÙ DEBOLI, COSTRUIAMO PACE PER BAMBINI “Non stanchiamoci di invocare il Signore per la ...Francesco ha dato il via all'Anno della Preghiera, in attesa del Giubileo 2025, chiedendo di pregare per "per prepararci a vivere bene questo evento di grazia". In questi giorni l'invito a pregare "pe ...