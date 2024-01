Paolo | Giovanni e Carlo | chi sono i figli di Biagio Antonacci | “Sono orgoglioso di loro e di cosa fanno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024), i tredinascono da due diverse relazioni.non solo è il primoo dima anche il nipote di un’icona come Gianni Morandi. Un albero genealogico ingombrante con cui ha fatto pace da poco, esattamente da quando due dei brani da lui scritti e arrangiatifiniti nella top 10 di Sanremo 2023. Autore di successo con una carrellata di dischi d’oro e di platino in bacheca. Il cantante rivela di avere un pessimo rapporto con i sensi di colpa. «L’educazione cattolica ha rovinato la genuinità dell’essere umano, abbiamo abbandonato l’istinto. Il senso di colpa non ...