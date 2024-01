Pallanuoto | la Final Four di Champions League si giocherà a Malta fino al 2024

Pallanuoto - Europei maschili 2024 : storico primo oro per la Spagna. La Croazia crolla nel finale a Zagabria storico oro per la Spagna agli Europei di Pallanuoto maschile al termine di una finale al cardiopalma contro la Croazia. In quel di Zagabria i ... (sportface)

LIVE – Italia-Ungheria 12-7 : finale per il bronzo Europei maschili 2024 pallanuoto in DIRETTA La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Ungheria, finale per il bronzo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento in Croazia ... (sportface)

