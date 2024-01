Pagelle slalom Jasna oggi | Shiffrin sa solo vincere | Ljutic sbalordisce | Peterlini salva l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024)Domenica 21 gennaio MIKAELA9: la statunitense vince, ma che paura! Tutti si aspettavano un suo monologo incontrastato, vista l’assenza della padrona di casa Petra Vlhova, invece la nativa di Vail ha dovuto veramente spingere fino all’ultimo metro per superare Zrinka. Vince per soli 14 centesimi. Mette in ghiaccio la sua ennesima Sfera di Cristallo e la Coppa di. Successo numero 95 della carriera, 150° podio. What else? ZRINKA9: manca il primo successo in carriera per soli 14 centesimi, ma il futuro è nelle sue mani. La croata, che tra 5 giorni spegnerà 20 candeline, sta diventando sempre più una certezza tra i rapid gates. Ancheimpressiona. Nella prima manche è l’unica ...