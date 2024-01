Pagelle Frosinone-Cagliari | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 21 gennaio 2024) I top e flop e iaidelvalido per il campionato di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per il campionato di Serie A 2023/24. TOP: Soulé. FLOP: Viola.(4-3-3): Turati 7; Zortea 6.5, Okoli 5.5, Romagnoli 6, Gelli 6 (50? st Bonifazi sv); Mazzitelli 7, Barrenechea 6, Brescianini 6; Soulé 7.5 (36? st Ghedjemis 6.5) , Reinier 5.5 (15? st Harroui 6.5); Cheddira 5.5 (15? st Kaio Jorge 7). Allenatore: Di Francesco 6.5.(3-5-1-1): Scuffet 6.5; Zappa 6, Wieteska 5.5 (27? st Goldaniga 6), Dossena 5.5; Azzi 6 (1? st ...

Il Frosinone si prende tre punti pesantissimi. Frosinone-Cagliari 3-1 Turati 7: incolpevole in occasione del gol di Sulemana, sale in cattedra nel finale con due autentici miracoli. Zortea 6,5: propositivo e a. Il Frosinone passa in vantaggio allo Stirpe con un calcio piazzato dell'argentino di proprietà Juve: la sequenza del gol ...