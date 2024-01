Ostaggi israeliani | la denuncia del Forum delle Famiglie dopo l’accordo sui medicinali | «Nessuna prova della ricezione»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Avraham Munder, 79 anni, è rimasto prigioniero a Gaza mentre sua moglie Ruth, la figlia Keren e il nipotino Ohad venivano rilasciati dai terroristi. L’anziano era caduto dalla moto su cui i miliziani di Hamas lo trasportavano a forza nella Striscia il 7 ottobre, forse in un estremo tentativo di salvarsi, ferendosi a mani e gambe. Michel Nisenbaum, 59 anni, ha il morbo di Crohn. Dolev Yehoud, 35 anni, ha problemi cronici ai reni e alla tiroide. Yosef AlZiadne, 53 anni, soffre di diabete e ipertensione. E poi c’è lui, Kfir Bibas, il più piccolo tra glipresi ino da Hamas: il bimbetto dai capelli rossi che giovedì ha compiuto un anno. Forse. Perché di nessuno tra questi, né degli altri 100che si stima restino nelle mani degli islamisti a Gaza, si conosce il destino. Vivi o morti. Feriti o in salute. L’unica ...

