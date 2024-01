Oroscopo dal 21 al 27 gennaio 2024

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 21 gennaio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 21 al 27. E’ in arrivo un settimana al quanto ricca di ispirazioni. Il Sole porta i 12 segni dello zodiaco a ricercare la concretezza per poi entrare in Acquario aprendo la strada dell’innovazione. Ma non solo! Proprio in quest’ultimo segno entrerà Plutone, pianeta che simboleggia la volontà di potenza, l’ambizione, la trasformazione.– velvetgossipMa il segno che dovrà coltivare la virtù della continuità sarà proprio il Gemelli. Il terzo segno dello zodiaco inizierà un nuovo percorso nel quale si ritroverà sul punto di dover rinascere sotto una nuova forma. Scopriamo dunque cosa prevedono le stelle nel dettaglio per la settimana che darà ...