Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 21 gennaio 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Ilè noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. Non siete estranei al duro lavoro e spesso fate un passo indietro per osservare e pianificare prima di agire, garantendo che ogni mossa sia calcolata e ben ponderata. Tuttavia, sotto questa corazza di forza e determinazione, si ...

