Ora di religione a scuola | dati stabili | il 16% degli studenti non si avvale dell’insegnamento I dati divisi per aree geografiche

La provincia toscana, in percentuale, è quella con più 'No'. Gli istituti coi dati più alti sono a nel capoluogo e a Sesto (repubblica)

Non più il classico momento giusto per preparare all'ultimo momento il compito o l'interrogazione successiva (ilgiornale)

... "l'ultimo nato a Zara ", con una cerimonia obbligatoriamente segreta perché la, in quel ... Da ultimo una "rimasta", di Isola, Amina Dudine, una vita trascorsa sempre nell'Istriaslovena, ...... l'amico Saviano, e l'amica Valerio Chiara, alla quale è stato passato il testimone esarà ... È rilevante il concetto di queer, che la madre d'anima ha stravolto a modo suo (come anche la...Un album di figurine dedicato alle sante e ai santi. L'iniziativa della parrocchia di San Paolo apostolo di Frosinone è un originale e simpatico strumento per trasmettere ...Nella diocesi, partecipa il 79% degli studenti. Il messaggio alle famiglie (anche a chi non crede): "È un’ora di libertà che ha valore culturale".