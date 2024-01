Olimpiadi Invernali Under 18 | è festa Italia | la romana Camilla Vanni conquista l’oro nel superG

(Di domenica 21 gennaio 2024) Gangwon – E’ arrivato un altro prezioso oro dall’Team Giovanile alle18. Gli Azzurri hannoto il primo posto nello sci alpino, grazie alla splendida prova femminile di. La diciassettenneha vinto davanti all’austriaca Eva Schachner e all’elvetica Shaienne Zehnder,ndo il titolo agognato nel: “Il tracciato era abbastanza facile e pianeggiante e, nonostante la neve recente, la pista era in buone condizioni. Sono rimasta sorpresa quando ho visto che ero prima perché ho commesso un piccolo errore nel tratto finale”. Ha detto la campionessa olimpica dell’Esercito a gara ancora in corso, come riporta olympics.com. Per la spedizione tricolore è il ...

