“Oddio | scusa Paolo ho sbagliato!” Avanti un altro | la frase choc di Laurenti contro Bonolis | cala il gelo in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024), la battuta in diretta tv. Una puntata scoppiettante quella diuncon la storica coppia televisiva, pronti a intrattenere il pubblico con botta e risposta insuperabili. Ma può accadere anche a personaggi come loro di compiere uno scivolone: la battuta diha lasciato in un primo momento senza parole. Spazzato via l’imbarazzo,ha saputo trovare subito la risposta più adeguata. La battuta diin diretta tv. Lotelevisivo diunè caduto in un primo momento in un forte imbarazzo, ma per chi si fosse perso l’ultima messa in onda del programma, sempre meglio procedere con ...