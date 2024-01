Nutribullet Treviso - Dinamo Sassari | dove vedere la partita in diretta

Questo pomeriggio alle 18.15, al PalaLeonessa, Brescia ospita Treviso nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Lega Basket A. ... (metropolitanmagazine)

Nutribullet Treviso-Openjobmetis Varese - Lega Basket A : salvezza da rincorrere nel giorno della Befana

Tempo di non sbagliare più. Tempo di chiudere questo girone d’andata nel miglior modo possibile. Non importa come, ma entrambe le formazioni ... (metropolitanmagazine)