Nuovo fermo per la nave ong Open Arms “Avete ostacolato la Guardia costiera libica”

Martedì ci sarà untavolo tra i potenziali alleati. Il quarto in pochi giorni. La strada ... come ha spiegato il segretario regionale Giovanni Lettieri, 'restando' la candidatura Chiorazzo. ...Dicembre scorso anche la nave Humanity 1 di una Ong tedesca, era stata sottoposta aamministrativo nel porto di Crotone per violazioni al decreto Piantedosi.Nuovi scontri tra le forze russe e ucraine tra la notte di ... Zelensky a Trump: "Se si ritiene capace, venga a fermare la guerra in Ucraina" L'Ucraina ha ancora bisogno di aiuti stranieri: esperti ...Il Lecce resta invece fermo a 17 punti in graduatoria, anche se, per quanto visto oggi, forse avrebbe meritato qualcosa di più. 90'+6 - Vulturar mette dentro su punizione, Radu fa sua la sfera ma ...