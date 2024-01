Nuove licenze e auto | per un taxi investimenti da 130mila euro

I costi dei permessi rilasciati dai Comuni sono molto al di sotto di quelli di mercato. In arrivo gli incentivi per i veicoli professionali ... (ilsole24ore)

Taxi a Roma - mille nuove licenze per il Giubileo : costeranno 70mila euro l’una

Roma si sta preparando all’appuntamento con il Giubileo non solo con una gran numero di cantieri aperti in giro per la città, ma anche rispondendo ... (ilcorrieredellacitta)