Nuova Ostia | nuovi arresti e denunce per occupazione illecita e spaccio di droga

(Di domenica 21 gennaio 2024)pernel X Municipio di Roma: trovata piazza diin due appartamenti occupati.depositi dellarinvenuti alla(credits Bruno Panieri) – ilcorrieredellacitta.comAncoranel quadrante di, quartiere noto alle cronache per numerosi episodi di microcriminalità e la presenza di clan legati alla malavita sul Litorale Romano. In un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Roma, gli agenti sono tornati a imbattersi in una piazza dinella zona di piazza Gasparri, con il mercato dellache prendeva anima all’interno di ...

Occupazioni a. Due ragazzi, allontanati da una casa popolare. Sono state le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Vincon per un'occupazione abusiva di un ......30 Atletico Uri - Budoni 14:30 Cassino - San Marzano 14:30 Gladiator - Flaminia 14:30 Nocerina -Mare 14:30 Romana - Boreale 14:30 Trastevere Calcio -Florida 14:30 ITALIA SERIE D - ...Occupazioni a Ostia Nuova. Due ragazzi, allontanati da una casa popolare. Sono state le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Vincon per un’occupazione ...Per il territorio di Ostia, invece di svoltare su via Celli ... terminando con la fermata al nuovo capolinea di viale Ortolani. Questo consentirà agli studenti di raggiungere diverse istituzioni di ...