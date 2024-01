Nuova moschea a Firenze | via libera del Pd La Lega prepara la raccolte firme

(Di domenica 21 gennaio 2024) A, il Comune a guida Pd avrebbe dato il viaall'ampliamento del centro islamico di via Casella. No del Carroccio: "Zona già caratterizzata da criticità e tensioni, l'amministrazione non rispetta il parere dei residenti"

Se lastrategia di Israele è quella di passare ad attacchi mirati contro i gruppi ostili e i ... Quando sono uscito all'aperto ho visto il fumo che usciva da dietro la", ha detto all'...Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che aggiunge che diversi altri civili sono rimasti feriti in un raid israeliano che ha colpito laAl - Noor nel quartiere di Al - Sabra ...A Firenze, il Comune a guida Pd avrebbe dato il via libera all'ampliamento del centro islamico di via Casella. No del Carroccio: "Zona già caratterizzata da criticità e tensioni, l'amministrazione non ...che secondo un progetto per ora soltanto informale dovrebbe essere ceduto dalla ditta Cpc al Comune e dovrebbe ospitare la nuova sede della moschea di via delle Suore (oltre ad un parco e palazzine di ...