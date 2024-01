“Non me lo doveva fare” Grande Fratello | Maddaloni chiude con Rosy | la verità raccontata a Fiordaliso

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) In attesa della nuova puntata delil clima nella casa è molto più rilassato del solito. A tenere banco ci pensa Marco, che se la prende conChin. Il judoka ha raccontato tutto ache non è riuscita a trattenersi. Nei giorni scorsi Marco è stato preso di mira da Sergio che ha inscenaato una falsa eliminazione con tanto di comunicato: “A causa delle continue liti e divisioni all’interno della casa, oggi due persone dovranno abbandonare il reality. Motivo per cui siete stati separati. Le persone rimaste in casa dovranno eliminare una delle 10 in tugurio, e viceversa”. >>“Oddio, scusa Paolo ho sbagliato!”. Avanti un altro, la frase choc di Laurenti contro Bonolis: cala il gelo in studio. E spunta Sonia Bruganelli Tutti erano a conoscenza della ...