“Non lo accetto!” C’è posta per te | l’ospite gela Stefano De Martino | serve l’intervento di Maria

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tra gli ospiti della puntata di ieri, 20 gennaio, di C’èper te c’è stato ancheDe. A chiamarlo è stata Emanuela, una ragazza guarita da un linfoma che ha voluto ringraziare i genitori per averla sostenuta durante il periodo della malattia. “Questa sera voglio ringraziarvi perché voi la vita me l’avete regalata due volte – scrive nella sua lettera -. Mi dicevate sempre che sarebbe stato meglio capotasse a voi che a me ma col senno di poi ho capito che va bene così: io non avrei avuto la forza di fare quello che voi avete fatto per me”. >>“Vorrei che tu morissi!”. C’èper te, Luana lascia tutti di sasso: studio in rivolta.costretta ad intervenire La decisione di chiamareè arrivata perché entrambi i genitori di Emanuela, Petra e ...

"Qualsiasi espositore è ben, Vicenza è una città accogliente", ribadisce Possamai. "... Andrea Nardin - quindi chi manifesta, purchédanneggi eostacoli, ha tutti i diritti di farlo. Ma ...per tre anni e senza uno straccio di mantenimento avesse continuato a vivere in una cittadinasua, a centinaia di chilometri dalla propria città, lontana da familiari e amici che avrebbero potuto ..."Avevamo proposto un part-time in quel reparto in sofferenza, ma non è stato accettato". L’azienda Bie di San Giovanni in... "Avevamo proposto un part-time in quel reparto in sofferenza, ma non è ...Ma non solo perché viene accettato anche il classico bonifico bancario, oppure metodi più innovativi come le criptovalute e i Bitcoin. Nato a Martina Franca (TA) nel 1982, sono laureato in ...