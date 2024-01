Non hai sufficienti contributi per la pensione? Niente panico | sfrutta i vantaggi della pace contributiva

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 21 gennaio 2024) Molti lavoratori raggiungono l’età pensionabile senza aver maturato inecessari richiesti per accedere alla. In loro soccorso c’è lava. Per ladi vecchiaia, la normativa previdenziale stabilisce la necessità di due requisiti: un’età anagrafica di almeno 67 anni e unava di 20 anni. In alcuni casi si può andare inanche con 15 anni di– InformazioneOggi.itNon tutti, però, riescono a maturare l’anzianitàva richiesta, soprattutto a causa di carriere lavorative brevi e discontinue. Cosa succede in questi casi? Per evitare di perdere imaturati, la Legge di Bilancio 2024 ha reintrodotto una misura prevista dal Decreto n. 4 del ...