“Non ha rispettato le indicazioni” Così Open Arms ha violato gli ordini in mare

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ancora un blocco per una Ong sbarcata in Italia: la spagnolanon si sarebbe allontanata nonostante "la vedetta libica ordinava di tenersi a distanza per non creare intralcio"

“E’ stato un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Ho capito che il ... (ilfattoquotidiano)

Il " gentlemen agreement " altro non è che un "accordo tra gentiluomini" : ovvero, in parole povere, una stretta di mano a certificare la parola data. ... (247.libero)

Gli impianti siderurgici dell’ex Ilva di Taranto, con i suoi stabilimenti anche in Liguria, hanno segnato in oltre 60 anni la storia” e “l’impianto ... (ilfattoquotidiano)

"Ha ragione Maignan a protestare, c'è una questione culturale: tutti gli uomini sono uguali, ognuno deve essere. E' giusto condannare questi episodi,dovrebbero mai accadere. Si può criticare qualche giocatore ma il razzismo è da cretini. Poi diventa una montagna che cresce: dobbiamo bloccare ...Fermo restando - ha aggiunto Maresca - che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchiammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".L'attrice riuscì ad ottenere un cachet di 10 milioni soprattutto grazie alle battaglie portate avanti nel corso degli anni dal Me Too."Ma l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori ... "C'è tutto un insieme di dirigenti, di personaggi che non sono sotto i riflettori ma che concorre per mettere la squadra nelle condizioni ...