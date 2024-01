“No pasa nada” | Flavia asfalta l’ex fidanzato a “C’è posta per te” e diventata l’idolo dei social

": Flavia lascia Gianmarco di sasso, boato in studio - GUARDA 'La malattia è infame ma non vi ha tolto l'amore', ha continuato. Poi, all'improvviso, la confessione: 'Avete una figlia e io ...Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva 'No'. Devi vedere come 'no' a me adesso', ha concluso, con tanto di gesto del ciao. La scena, sui social, è subito diventata ...E i follower - che nel frattempo sono diventati ben 20mila - applaudono alla loro eroina per una sera. C'è posta per te, Gianmarco vuole tornare con Flavia ma lei non ci sta: "No pasa nada" ...Ritorno di fiamma tra i due ex, protagonisti della puntata del people show in onda il 20 gennaio Ecco come stanno le cose ...