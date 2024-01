Newcastle Jets-Brisbane Roar FC martedì 23 gennaio 2024 ore 09 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 21 gennaio 2024) A distanza di 9 giorni dall’ultima sfidaFC si affrontano in questo recupero del dodicesimo turno di A-League australiana. Uscite entrambe sconfitte dall’ultimo incontro, continuano a rimanere fuori dalla zona playoff, con i lions che sopravanzano i padroni di casa di 4 punti in classifica. Per la squadra di Stanton pesante tonfo sul campo del Sydney FC nell’ultimo turno e InfoBetting: Scommesse Sportive e