Netanyahu sotto assedio | ora tutti vogliono le sue dimissioni

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le proteste dei famigliari degli ostaggi ancora in mano ad Hamas (un centinaio). Decine di migliaia di persone in strada a Tel Aviv. Guterres: i 25 mila civili morti sono un dato «straziante e inaccettabile»

Israele chiude le porte a un ipotetico accordo con Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi. Per Tel Aviv, la Striscia di Gaza deve passare ... (iltempo)

I parenti di alcuni ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre sabato si sono radunati fuori dalla residenza privata del primo ministro Benjamina Cesarea. Il loro obiettivo: incontrare il premier e ribadire l'importanza di un accordo che riporti a casa tutti gli oltre 130 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza. Israele - ...Così. "Come premier di Israele sostengo quista posizione con determinazione anche di ... E a Biden: "Gaza deve essere smilitarizzata",il pieno controllo della sicurezza israeliana"."Il governo di Benyamin Netanyahu deve andare a casa" , è uno degli slogan più recitati nella protesta. «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non ...La Striscia deve essere smilitarizzata e restare sotto pieno controllo di sicurezza israeliano”. Netanyahu ha poi respinto le richieste di Hamas per il rilascio degli ostaggi, ossia “la fine della ...