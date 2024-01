Neonata in imminente pericolo di vita | volo sanitario urgente Brindisi-Roma Aeronautica militare

Nella notte un volo sanitario urgente, da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto c - 130j della 46brigata aerea dell'Aeronautica militare ha trasportato unainpericolo di vita. La piccola paziente era ricoverata presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma le sue condizioni cliniche hanno portato alla decisione di effettuare ...Nella notte un volo sanitario urgente, da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C - 130J della 46° brigata aerea dell'aeronautica militare ha trasportato unain...Nella notte un volo sanitario urgente, da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto c-130j della 46^ brigata aerea dell'Aeronautica militare ha trasportato una neonata in imminente ...Volo salvavita. Nella notte un volo sanitario urgente, da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46° brigata aerea dell'aeronautica militare ha trasportato una neonata in ...