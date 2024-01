Nel maruspio ½ etto di hashish | arrestato spacciatore

Leggi su lortica

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì, la squadra Volanti della Polizia di Stato di Arezzo, sotto la guida del V.Q.A. Marco GALLORINI, ha effettuato un arresto significativo nell’ambito delle operazioni di prevenzione e controllo del territorio. Durante un controllo d’iniziativa su un’autovettura in transito in Via Setteponti, gli agenti hanno notato il comportamento sospdi un passeggero, evidenziato da un nervosismo apparentemente ingiustificato. Approfondendo gli accertamenti, è emerso che il soggaveva numerosi precedenti per violazioni legate agli stupefacenti. In risposta alle domande degli agenti, il sospettato ha estratto spontaneamente dal suo marsupio un involucro contenente una sostanza solida di colore marrone, successivamente identificata comeda analisi approfondite. La perquisizione personale ha rivelato ...