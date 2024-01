NBA | risultati della notte 21 gennaio | Bucks col brivido contro i Pistons di Gallinari Sconfitti all’overtime i Jazz di Fontecchio

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si è conclusa un’altra lunga ed intensain NBA. Otto le partite in campo sui parquet americani, e diverse le note da mettere insieme. Questo, se non altro, anche perché è successo davvero di tutto tra brividi corsi, rimonte e grandi performance. I Milwaukee(29-13) faticano in maniera incredibilmente maggiore del dovuto per battere i Detroit(4-38): finisce infatti 135-141 con Damian Lillard obbligato agli straordinari in formato 45 punti e 11 assist; 31 e 10 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo. Per i33 di Alec Burks e 22 di Ausar Thompson. 8 in 16? per Danilo. Basso il punteggio tra Charlotte Hornets (9-31) e Philadelphia 76ers (28-13), con i secondi vincitori per 89-97 in virtù dei 33 e 10 di Joel Embiidi 25 e 11 di Miles Bridges uniti ai ...