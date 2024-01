NBA 2023 2024 | Oklahoma batte Minnesota | sconfitte per Gallinari e Fontecchio

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Otto match validi per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena è stato Damian Lillard, capace di trascinare alla vittoria i suoi Milwaukee Bucks contro i Detroit Pistons. Il numero 0 è diventato il primo giocatore della storia della franchigia a mettere a referto una prestazione da almeno 40 punti (45), 10 assist (11) e 5 triple. 8 punti in 16 minuti invece per Danilo, che finalmente trova un po’ di spazio. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Victor Wembanyama protagonista con 24 punti della vittoria dei San Antonio Spurs sui Washington Wizards per 131-127, mentre Joel Embiid ha realizzato almeno 30 punti (33) per la ventesima gara consecutiva, regalando ai Philadelphia 76ers la quinta vittoria consecutiva. Sono invece 7 i successi di fila per i Clevelans Cavaliers, ...