Nargiso | “Jannik vola | può arrivare tra i primi 3 Ma occhio a Rublev…”

Leggi su notizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’ex giocatore azzurro sta seguendo gli Australian Open e non è affatto sorpreso da come ha iniziato l’italiano e a Notizie.com fa una previsione “Magia. Non sono sorpreso per come ha cominciato l’anno, andrà sempre meglio, vedrete. Volerà a arriverà tra itre stabilmente, chissà se riuscirà a….vabbè non lo dico…”. Scherza, dice e non dice, ma al tempo stesso l’ex tennista azzurro e opinionista tv di Eurosport per il tennis Diegoè emozionato ed euforico per come ha ripreso a correreSinner e a Notizie.com spiega il suo pensiero su quanto sta accadendo in questi giorni agli Australian Open: “Quando vai in un torneo dello Slam e arrivi ai quarti senza mai perdere un set, per te giocatore è una roba pazzesca, ma è anche un monito per gli altri, credetemi“. L’ex tennista azzurro Diegocon ...