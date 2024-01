Napoli | report allenamento | Ngonge in gruppo | personalizzato per Traorè

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domani sera alle ore 20:00 ci sarà la finale di Supercoppa tra ile l’Inter. Gli azzurri si allenano per preparare il match.DELL’Ildella società: “Ilsi è allenato nel pomeriggio a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter che si giocherà domani allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente lavoro di rapidità e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto intera seduta inper“. Mazzarri: «Traoré ha bisogno di preparazione. Difficile vederein campo» In ...

In questa domenica 21 gennaio, gli azzurri preparano la finale di Supercoppa italiana che si giocherà lunedì 22 gennaio allo "Al-Awwal Park Stadium" ...Allenamento a Riyad per il Napoli di Mazzarri in vista della finale di Supercoppa di domani contro l'Inter. Gli azzurri stanno svolgendo l'ultima seduta di rifinitura e presente a bordo campo anche il ...