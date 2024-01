Napoli Popovic | salta l’assist del Frosinone

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024), in chiusura il colpo: il serbo non andrà in prestito ale si cerca una nuova sistemazione Ilha bruciato una folta concorrenza e ieri ha dato lo strappo decisivo per Matija. Nonostante le numerose offerte – Milan, Bayern Monaco, Bologna e Manchester City – il 18enne trequartita ex del Partizan Belgrado ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, dove ad attenderlo, come riportato dal Corriere dello Sport, c’era il ds dei partenopei Maurizio Micheli. Il colpo delsi serviva anche deldel, che si era candidato a prendere in prestito il calciatore per “svezzarlo” nei suoi primi mesi di Serie A, ma su questo fronte c’è stata una frenata improvvisa: la squadra di Di Francesco infatti ha ...