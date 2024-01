Napoli | per sfuggire a un agguato si lancia dal balcone e muore

Nel dicembre 2018 in Inter -il difensore azzurro Koulibaly, esasperato dagli ululati, ha ... "Ma come è possibile che nel 2024, in uno stadio dove si vaassistere a uno spettacolo, si ...In- Inter partono nettamente favoriti i nerazzurri ma il tecnico livornese non si sente ... Sulla formazione il tecnico azzurro fa capire che non ci sarà spaziogli uiltimi due arrivati, ...Questo il ricordo in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte del padre della rivoluzione russa. A causa delle pessime condizioni meteomarine la cerimonia che si doveva tenere a Capri è ...Jorge Mendes avrebbe chiamato più volte il patron azzurro per sondare il terreno, ma non gli è stata chiusa alcuna porta in faccia, tutt'altro. Anche perché il Napoli cerca un nuovo allenatore. Walter ...