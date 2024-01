Napoli | Mazzarri | «Seconda finale | questa volta spero di alzarla»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Walter, allenatore del, nella conferenza stampa in vista delladi Supercoppa contro l’Inter Walterha parlato in conferenza stampa in vista di-Inter,di Supercoppa.– «In 23 anni di carriera è capitato due volte di competere per questo trofeo,di riuscire ad alzarlo. Altrimenti sono contento comunque, non tutti gli allenatori che partono da zero come me arrivano a giocarsela due volte. Per la squadra, non credo sia facile ripetere una Supercoppa: devono approfittarne e questo deve essere lo stimolo». INTER – «Ho notato che davanti aveva una signora squadra con un grande allenatore e abbiamo visto un’Inter straripante da tutti i punti di vista. In un campionato così, anche ...