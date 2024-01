Napoli | killer entrano in casa | per fuggire si lancia dal balcone | morto 50enne 

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una tragedia ha scosso la comunità di San Pietro a Patierno, un quartiere di, nelle prime ore di oggi. Raffaele Cinque, nato nel 1973, è stato trovatoin circostanze drammatiche, segnando una nuova pagina di violenza nella città. Secondo le prime informazioni, gli agenti del commissariato di Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco, rispondendo a segnalazioni di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Cinque, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti legati a rapine. Gli investigatori stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica esatta degli eventi. Una delle ipotesi al vaglio è che Cinque abbia tentato di sai suoi assalitorindosi daldi. Non è ...

