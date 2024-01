Napoli-Inter | le probabili formazioni | Bastoni a rischio | Inzaghi perde un titolarissimo?

Leggi su dailynews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alle ore 20.00,edscenderanno in campo in Arabia Saudita per disputare la finale della Supercoppa italiana. Si tratta di un trofeo che entrambe le squadre vogliono vincere, in quanto importante non solo come trofeo ma anche perché regalerà al club vincitore un premio in denaro di 3 milioni di euro. Walter Mazzarri L'articolo