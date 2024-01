Napoli-Inter | Inzaghi e Lautaro presentano la finale di Supercoppa in conferenza stampa

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le dichiarazioni indi Simonealla vigilia di, finalissima diItaliana LaItaliana, che da quest’anno ha messo in scena un format tutto nuovo, composto da due semifinali e una finalissima, è vicina alla conclusione. Domani, lunedì 22 gennaio alle ore 20.00 è in programma latra. Una sfida che curiosamente annulla il nuovo format, ristabilendo di fatti il vecchio regolamento. Perché alla fine a giocarsi il trofeo saranno proprio la vincitrice della Coppa Italia (l’) e i campioni d’Italia in carica (il). Lo stadio prescelto per ospitare la gara è il medesimo delle semifinali, l’Al-Awwal Park di ...

Le parole di Salvatore Bagni , doppio ex di Inter e Napoli , in vista della finale di Supercoppa Italiana tra le due squadre Domani sera Inter e ... (calcionews24)

più che favorita, eppure le partite vanno giocate. Inzaghi ha battuto l'anno scorso ildi Spalletti e nemmeno 2 mesi fa quello di Mazzarri, che pure domani avrà un volto differente e ...Le parole di Salvatore Bagni, doppio ex di, in vista della finale di Supercoppa Italiana tra le due squadre Domani serasi giocano la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. Il Corriere dello Sport per l'...Secondo Il Corriere dello Sport, Cyril Ngonge, nuovo attaccante del Napoli, potrebbe partire addirittura dal primo minuto nella finale di Supercoppa contro l'Inter: "Sono in salita le quotazioni di ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "È una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo ...