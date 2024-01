Napoli-Inter finale Supercoppa | lunedì 22 gennaio 2024 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici Dubbio Bastoni per i nerazzurri

Il lavoro della dirigenza del l’Inter per ottenere Zielinski in estate ha dato i suoi frutti. Ma ha anche provocato irritazione nel Napoli . Ecco cosa ... (inter-news)

Alle 20 si giocherà la finale di Supercoppa Italiana, Napoli -Inter, dopo i successi in semifinale rispettivamente contro Fiorentina e Lazio. Per ... (inter-news)

RIAD Il destino gli ha impedito di fare gli onori di casa e soprattutto il tifo per il suocontro l', a causa della concomitanza tra la Coppa d'Africa e la finale della Supercoppa Italiana a Riad, dove Kalidou Koulibaly si è trasferito nello scorso mese di giugno per giocare ...CLASSIFICA SERIE A 2023/2024 A CONFRONTO DOPO VENTUNO GIORNATE Juventus 52 (+11)51 (+8)* Milan 45 (+7) Fiorentina 34 (+10)* Atalanta 33 ( - 5)* Bologna 32 (+3)* Roma 32 ( - 8)31 ( - 25)...RIAD — Il destino gli ha impedito di fare gli onori di casa e soprattutto il tifo per il suo Napoli contro l’Inter, a causa della concomitanza tra la Coppa d’Africa e la finale della Supercoppa ...l'inserimento dell'Inter ha mescolato le carte. Il polacco, infatti, in estate aveva rifiutato anche le sirene arabe e si prospettava un giuramento d'amore eterno con il Napoli, ma Beppe Marotta pare ...