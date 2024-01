Napoli-Inter | Di Lorenzo | “Trofeo importante per noi e per i tifosi”

Nel dicembre 2018 inil difensore azzurro Koulibaly, esasperato dagli ululati, ha applaudito l'arbitro ed è stato espulso; nel 2023 in Juve -, Lukaku è stato a lungo insultato ...Inpartono nettamente favoriti i nerazzurri ma il tecnico livornese non si sente battuto in partenza e gonfia il petto: Sulla formazione il tecnico azzurro fa capire che non ci sarà ...Il capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro l'Inter: "Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima". Giovanni Di Lorenzo, capitano ...14.00 - Buon pomeriggio amiche/amici di TuttoJuve e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo - Juventus Women, match valido per la 13 esima giornata del campionato di Serie A femminile. Dopo il ...