Napoli | Di Lorenzo | «Sbagliato parlare di Inter favorita | sui tifosi…»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Giovanni Di, capitano del, nella conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro l’Giovanni Diha parlato in conferenza stampa in vista di, finale di Supercoppa. TIFOSI – «Penso che noi dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non fuori. Dispiace non avere tanti tifosi del, perché la partita viene giocata qua, ma sicuramente ci seguiranno da casa e noi cercheremo di vincere questo trofeo che è importante per noi, per la società, per tutti i tifosi». FINALE – «È un trofeo importante, siamo qui a giocarcelo per quanto fatto nella scorsa stagione. Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare la seconda parte di stagione. La ...

In- Inter partono nettamente favoriti i nerazzurri ma il tecnico livornese non si sente ... Traorè e Ngonge: In sala stampa anche capitan Di. L'Inter parte favorita ma il terzino non ...RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter Mazzarri , allenatore del, e Giovanni Di, capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ore ...Napoli-Inter, ultimo atto in terra araba per quest'anno ... Lo riporta TMW che spiega come per la finalissima di domani siano attesi tanti ospiti illustri: Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, ...La Asl Napoli 2 Nord, in merito alla vicenda di Lorenzo, il bambino di 6 anni affetto da Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1 dalla nascita, ribadisce "il proprio impegno e la propria disponibilità per ...