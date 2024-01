Napoli | Di Lorenzo | 'Sbagliato parlare di Inter favorita Abbiamo sentito Osimhen e Anguissa'

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter Mazzarri , allenatore del, e Giovanni Di, capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ore ...Per Dinon ci sono favoriti ., Mazzarri orgoglioso di giocare la sua seconda Supercoppa. Il tecnico azzurro gonfia il petto: "In 23 anni di carriera è la seconda volta che mi capita di ...Salvatore Bagni ha parlato del momento che vive il Napoli soffermandosi sugli ultimi acquisti e su Lindstrom, calciatore arrivato la scorsa estate. Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha ...Dopo aver battuto la Fiorentina, il Napoli di Walter Mazzarri sfida l’Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana. La prima edizione che si svolge con una Final Four ha visto gli ...