Napoli | 51enne ucciso nella notte nel quartiere di Secondigliano

Un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e della Squadra Mobile. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori. Secondo le prime notizie della Polizia, l'uomo aveva precedenti per diversi reati.

