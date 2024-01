Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime aggiornamento 21 GENNAIO

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ultime notizie: primi incoraggianti segnali di assestamento.: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi...

Forse che mezzo punto in meno delinterbancario fra un anno, oltre a beneficiare un poco chi ha unsulla casa, farebbe gran differenza per gli investimenti e la crescita dell'economia nel ...fisso 2024: di quanto possono scendere Le stimefisso 2024: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne ...Contemporaneamente, Freddie Mac ha segnalato una diminuzione del tasso medio dei mutui fissi a circa il 6,60%, segnando il punto più basso da maggio dell'anno precedente. Il mercato immobiliare è ...Più che abbassare svelto i tassi, dovremmo chiedere a gran voce che, battuta l’inflazione, le banche centrali annuncino la loro strategia per il medio-lungo periodo ...