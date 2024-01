Musica nel canile per far rilassare i cani nei box

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 21 gennaio 2024) La musicoterapia perè una di quelle cose che arriva da oltreoceano e, dopo aver vinto l’iniziale scetticismo spesso al limite con lo scherno, diventa “normale” anche nel nostro Paese. Spesso funziona così ed è questo il caso. Larilassa anche i. Può suonare strano, ma è un’ottima compagna di vita anche per loro, sopratutto quando sono costretti a vivere non proprio nel massimo comfort. Lo sanno bene a Spezia, dove ilcomunale ha deciso di offrire qualche momento di relax ai suoi ospiti. LanelLì, in quel rifugio sulle colline, ladaassume tutto un altro suono. È un insieme di note rilassanti, capaci di ridurre lo stress e migliorare la vita degli amici a quattro ...